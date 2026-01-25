Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras disputa por asilo de exprimera ministra

SAO PAULO, 25 ene (Reuters) - Brasil asumirá la representación diplomática de México en Perú, anunció el domingo Brasilia, un par de meses después de que el país andino rompiera relaciones con la nación norteamericana por el asilo de una exprimera ministra.

Lima rompió relaciones con el gobierno mexicano en noviembre pasado después de que la exprimera ministra peruana, Betssy Chávez, recibiera asilo en la embajada de México en el país.

Chávez, la última primera ministra del destituido y ahora encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo, enfrenta cargos de conspiración relacionados con el intento del exmandatario de disolver el Congreso en 2022. Chávez negó las acusaciones.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que asumió la representación a solicitud del gobierno mexicano y con la aprobación de Lima.

Brasil indicó que la representación incluye la custodia de las instalaciones de la embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

México y Perú no tenían respectivos embajadores desde inicios del 2023, durante el gobierno del exmandatario izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador, que había defendido al izquierdista Castillo.

(Reporte de Andre Romani, escrito por Nelson Bocanegra)