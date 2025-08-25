Brasil: Atraco a la exmujer de Jair Bolsonaro

La policía está tratando el caso como un robo y secuestro e intenta identificar a los atacantes mediante las imágenes de las cámaras de seguridad.

En redes sociales, el senador Flávio Bolsonaro informó que sus abuelos maternos, ambos octogenarios, y su madre fueron atacados por delincuentes durante más de una hora, robándoles joyas y un auto.

El parlamentario también atacó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator del caso del intento de golpe de Estado: "¿Las órdenes de Moraes? ¿Hasta dónde llegará la sed de venganza de este hombre? ¿Hasta dónde llegará la obediencia ciega de los policías que cumplen sus órdenes sin rechistar? Hoy doy gracias a Dios que están vivos", comentó el senador en X. (ANSA).