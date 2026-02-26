Por Roberto Samora

SAO PAULO, 26 feb (Reuters) - Brasil, que este año está cosechando una cosecha récord de ‌soja, podría aumentar ‌las exportaciones ⁠de esta semilla oleaginosa a China en 2026, en medio de una disminución de los envíos argentinos y a ​pesar de la ⁠mayor ⁠competencia de los agricultores estadounidenses, según afirmó el jueves un analista de Hedgepoint ​Global Markets.

El año pasado, la disminución de las ventas de ‌soja estadounidense a China permitió a Brasil, el ​mayor productor y exportador mundial ​de soja, enviar 85,4 millones de toneladas métricas a China, lo que supone un aumento del 18% con respecto a 2024, según datos del Gobierno brasileño.

Aunque Hedgepoint no ha publicado una previsión exacta de los envíos brasileños a China, su ​apuesta es que las ventas de soja de Brasil a China podrían aumentar incluso después de ⁠que el presidente Donald Trump dijera que el mayor importador mundial compraría más soja a los ‌agricultores estadounidenses este año.

Se espera que China aumente sus importaciones en 4 millones de toneladas métricas hasta alcanzar los 112 millones de toneladas en 2026, según Hedgepoint, lo que generará una demanda que podrían satisfacer tanto Brasil como Estados Unidos. "Argentina exportará menos este año porque su cosecha es menor", afirmó Luiz ‌Fernando Roque, analista de Hedgepoint Global. "Eso ya pone otros 4 o 5 millones ⁠de toneladas en manos de los estadounidenses o los brasileños".

En lo ‌que respecta específicamente a Argentina, aparte de una cosecha de ⁠soja menor de lo previsto, el país tiende ⁠a centrarse en el procesamiento interno para producir harina y aceite de soja, dijo Roque.

En 2025, la cuota de Estados Unidos en las importaciones de soja de China cayó al 15%, desde el 21% del año anterior, mientras ‌que la de Brasil subió ​al 73,6%, desde el 71% en 2024, según datos de Hedgepoint.

La cuota de Argentina subió al 7%, desde el 4%, según datos del Gobierno chino.