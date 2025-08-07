Brasil: Autorizan voto sobre inmunidad y amnistía en Parlamento

El acuerdo incluye dos medidas clave para la derecha: una amnistía para los acusados del intento de golpe de Estado y una modificación del régimen de inmunidad parlamentaria (fuero privilegiado).

Esto fue confirmado por el líder del Partido Liberal (PL), Sóstenes Cavalcante.

Si bien es probable que la amnistía para los implicados en el intento de golpe de Estado -organizada, según la fiscalía, para mantener a Bolsonaro en el poder tras su derrota electoral- encuentre una fuerte oposición, la reforma del fuero privilegiado parece contar con un mayor apoyo.

Actualmente, los procesos en curso contra parlamentarios siguen bajo la jurisdicción del Supremo Tribunal Federal (STF), incluso después de la expiración de su mandato, según una interpretación controvertida del régimen de inmunidad.

La propuesta de los diputados, en cambio, busca transferir todos los casos a la justicia ordinaria al término de su mandato.

La medida está obteniendo un amplio apoyo. Aproximadamente 80 diputados de diversos partidos están siendo investigados actualmente por el Tribunal Superior por presunta mala gestión de fondos públicos y otros delitos. (ANSA).