Brasil avanza en nuevas demarcaciones de tierras indígenas

El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de 10 territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.

Los territorios demarcados se distribuyen en siete estados y abarcan a pueblos como los munduruku, tupinambá, guaraní-kaiowá y pataxó, señaló un comunicado del Ejecutivo.

La demarcación es una etapa intermedia del proceso de reconocimiento de tierras de los pueblos originarios, que debe culminar con la homologación por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde que asumió su tercer mandato en 2023, Lula ya homologó 16 territorios indígenas.

El anuncio llega tras una semana de tensión en la conferencia climática de la ONU.

Miles de manifestantes, entre ellos numerosos indígenas, marcharon el sábado para "presionar" a los negociadores para actuar de forma urgente contra el calentamiento climático.

El martes, decenas de manifestantes indígenas chocaron con las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona restringida de negociaciones del Parque da Cidade, sede de la conferencia.

Los indígenas reclaman mayor representación en la COP30 y en decisiones que apunten a la preservación de sus territorios.

El legendario cacique kayapó Raoni Metuktire, junto a otros líderes, expresó públicamente su incomodidad con el presidente Lula, a quien envió un claro mensaje el miércoles: "Debe escucharnos".

La delimitación de tierras indígenas fue una promesa de campaña del mandatario izquierdista, quien, desde que volvió al poder en enero de 2023, retomó esa política abandonada por su antecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro (2019-2022).

Además, la demarcación de esas áreas es una medida que, según científicos, contribuye a la preservación del medioambiente.

Las tierras indígenas ocupan actualmente el 13,8% del territorio brasileño.

Un estudio de organizaciones indígenas muestra que ampliar las demarcaciones podría evitar hasta el 20% de la deforestación adicional y reducir el 26% de las emisiones de carbono hasta 2030, según el comunicado.

