Brasil.- Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya esta Navidad 10.000 proyectos para catequistas de países que sufren pobreza o violencia

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en España ha lanzado este martes su campaña de Navidad 2025 con la que busca apoyar más de 1.000 proyectos para el sostenimiento y la formación de catequistas de países como Sudán del Sur, Burkina Faso, Tanzania, Pakistán y Brasil, donde sufren pobreza extrema o violencia.

"Son héroes de la fe", ha subrayado el director de ACN en España, José María Gallardo, este martes, en una rueda de prensa para presentar la campaña, en la sede de ACN España, en Madrid.

Bajo el lema 'Yo soy apóstol. Y tú también', Ayuda a la Iglesia Necesitada España pone el foco en los 2,9 millones de catequistas repartidos por todo el mundo (según los últimos datos oficiales del Vaticano), en concreto, en aquellos que viven en países de grandes dificultades económicas, políticas y sociales, y donde existe persecución religiosa.

La ayuda canalizada a través de esta campaña se enfoca en tres necesidades "urgentes": el sostenimiento personal de los catequistas, ya que "muchos de ellos carecen de lo mínimo para vivir dignamente"; la formación espiritual y catequética, y los medios de transporte, como bicicletas, motocicletas, coches y canoas.

En el vídeo de la campaña, un catequista de Pakistán explica que en su país es "muy difícil" ser cristiano. Tal y como ha recordado el director de ACN en España, en Pakistán los cristianos son minoría y representan el 5% de la población.

"Estos catequistas apoyan comunidades donde los sacerdotes a veces no llegan, su misión es compartir las alegrías y sufrimientos de las familias, y necesitan ayuda para seguir formando a las nuevas generaciones", ha indicado Gallardo.

Precisamente, entre los proyectos que impulsa ACN España, destaca uno de formación de catequistas y líderes laicos en la diócesis de Faisalabad, en Pakistán, con un coste de 9.160 euros.

Otros catequistas que se verán beneficiados por la campaña son los de Burkina Faso donde, según recuerda la fundación pontificia, "la violencia yihadista ha obligado a miles de familias a huir, y un medio de transporte puede literalmente salvarles la vida". En este sentido, ACN impulsa la compra de 16 motos para la pastoral de 16 catequistas en la parroquia de Saint Albert Le Grand, en Rollo, por valor de 18.760 euros.

Otro proyecto que apoyará ACN a través de la campaña consiste en el apoyo a 360 catequistas de la diócesis de Rumbek, en Sudán del Sur, uno de los más pobres del mundo, donde la vida de estos "apóstoles de la fe", como Peter Jurwel, catequista de la tribu Dinka, está "marcada por el hambre y la escasez". ACN enviará paquetes de comida en el marco de este proyecto para el que necesita recaudar 20.000 euros.