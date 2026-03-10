Brasil: banda de policías chantajeaba narcos en Río

El Supremo Tribunal Federal autorizó los arrestos de 4 integrantes de la Policía Civil (investigaciones) y la Policía Militar (de acción ostensiva) a los que se les imputa ser integrantes de una "organización delictiva" que obtuvo dinero del Comando para permitirle traficar drogas.

El CV, surgido a fines de los años 80 del siglo pasado, mantiene el control de favelas densamente pobladas, especialmente en la zona norte carioca, donde además de traficar droga procedente de países vecinos, posee empresas de transporte y de tendido ilegal de televisión por cable.

Entre los detenidos este martes hay un comisario, que se suma a otro policía con idéntico rango arrestado el lunes, en la primera fase del Operativo Anomalía.

De acuerdo con las investigaciones en curso, la coordinación del esquema funcionaba en una comisaría desde donde se planificaban los movimientos de la gavilla y se centralizaba el cobro de dinero pagado por el Comando.

Durante los allanamientos realizados entre este martes y el lunes, fue incautado dinero en residencias de los policías y bloqueadas cuentas bancarias con montos millonarios considerados "incompatibles" con los salarios recibidos legalmente. (ANSA).