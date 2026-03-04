Brasil: Banquero Vorcaro creó grupo para espiar y agredir periodistas y adversarios

De acuerdo con las investigaciones, Vorcaro habría creado un grupo conocido como la "Turma" (grupo de amigos o pandilla, en portugués) dedicado a realizar espionaje ilegal y eventualmente agredir a adversarios, del cual eran parte, entre otros, el policía jubilado Marilson Roseno da Silva y Luiz Phillipi Machado de Moraes MourÆo, alias "sicario".

Vorcaro es indicado, además, como el responsable de la mayor estafa bancaria de los últimos años, estimada en unos 12.000 millones de reales, equivalente a unos US$2.300 millones.

El Supremo Tribunal Federal impartió órdenes de arresto contra Vorcaro y los dos miembros de la gavilla en el marco de la operación Complance Zero, que realizó prisiones y allanamientos en Brasilia, San Pablo, Bahia y otros estados.

Otros integrantes de esa gavilla dedicada a hostilizar personas incómodas para los intereses de Vorcaro serían el pastor y empresario Fabiano Zettel y un director del Banco Central.

Uno de los blancos de la "Turma" fue el periodista Lauro Jardim, de O Globo, quien fue víctima de espionaje ilegal y contra el cual se planeaba realizar un aparente asalto, que en realidad era un ajuste de cuentas, durante el cual se le propinaría una golpiza hasta "romperle" los dientes. El propio Jardim contó en entrevista a una radio del seguimiento del cual fue objeto.

La investigación policial presentada al juez André Mendon‡a, instructor del caso en el Supremo, aportó diversos elementos, inclusive mensajes a través de WhatsApp, que sustentaron a las órdenes de prisión contra Vorcaro, que ya está en la Superintendencia de la Policía Federal en San Pablo, y sus presuntos cómplices.

El responsable operativo de la "Turma", sería Moraes Mouráo, o "Sicario", quien recibía 1 millón de reales, unos US$185.000, por mes que Zocaro le hacía llegar a través de Zettel considerado el hombre de confianza del banquero, en un escándalo que tiene gran repercusión. (ANSA).