Brasil: banquero Vorcaro, finanzas son como "mafia"

El dueño del Banco Master, que fue cerrado por irregularidades en noviembre, fue arrestado por segunda vez en el marco de un operativo autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF)

"Siempre dije que este mundo de los bancos es igual a la mafia. Una vez que eres parte de él no se puede salir. Nadie sale. No se sale bien, el que sale, sale mal", dijo el acaudalado empresario que se jactó de su estilo temerario para hacer movidas financieras

Lo hizo durante un intercambio de mensajes con su novia e influencer Martha Graeff, obtenidos por la policía y reproducidos en diversos diarios este viernes

En otros diálogos, Vorcaro hizo mención a una reunión "óptima" con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de frecuentar los despachos de los presidentes del Senado y Diputados, Davi Alcolumbre y Hugo Motta, respectivamente

La portada del diario O Globo de este viernes transcribe una serie de mensajes que el banquero envió al juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, el 17 de noviembre del año pasado, horas antes de ser preso por primera vez cuando se aprestaba a huir del país con destino a Dubai en su jet privado

En los mensajes, escritos a partir de aparentes sobreentendidos, Vorcaro parece solicitar al juez que lo socorra ante el avance de las investigaciones en su contra

Otras comunicaciones indicarían que el banquero y juez de la Corte se reunían con cierta frecuencia y existía confianza entre ellos. Esa afinidad parece confirmarse en el hecho de que la esposa del juez, que es abogada, firmó un contrato de 129 millones de reales, unos 25 millones de US$, con el banco de Vorcaro. (ANSA)