Brasil: Barra brava del Santos amenazó a Gabigol

"Nos debes algo, ya sabes cómo son las cosas aquí. Ahora queremos goles", se escuchó que uno de los tres líderes de la barra brava le dijo a "Gabigol" en el escenario de la sala de prensa del club donde se estaba desarrollando la presentación ante los periodistas.

Los fanáticos incluso añadieron que "muchos" aficionados no querían al delantero que fue cedido por Cruzeiro hasta fin de año y regresó al Santos para jugar con Neymar.

"Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre estuvimos muy contentos dentro y fuera del campo.

Queremos ayudar a Neymar porque lo necesitamos en el Mundial", declaró "Gabigol", que jugó la temporada 2016-17 en Inter, sobre el torneo previsto el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México. (ANSA).