Brasil: batalla campal en Cruzeiro-Atlético Mineiro

El árbitro Matheus Delgado Candancan informó el récord de expulsados para el fútbol brasileño tras un incidente que comenzó sobre el final del partido por un altercado entre Everson, arquero del Atlético Mineiro, y Christian, mediocampista del Cruzeiro.

En el informe arbitral se lee que Everson "Actuó con brutalidad" tras haber sido golpeado por Christian, cuyos compañeros reaccionaron agrediendo al arquero del Atlético Mineiro, desencadenando la pelea colectiva, que incluyó puñetazos y patadas voladoras.

Para intentar calmar los ánimos, intervinieron agentes del personal de seguridad de ambos equipos y de la policía militar de Brasil.

La cadena Globo reportó que Cancadan refirió los expulsados tras la finalización del partido porque la pelea le impidió mostrar las tarjetas rojas a los involucrados en el campo de juego.

Everson, Hulk, Renan Lodi, Gabriel Delfim, los ecuatorianos Ángelo Preciado, Alan Minda y Alan Franco, Lyanco, Ruan Tressoldi, el paraguayo Júnior Alonso y el colombiano Mateo Cassiera vieron la tarjeta roja en Atlético Mineiro.

A su vez, Christian, Kaio Jorge, Cassio Ramos, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, el argentino Lucas Villalba, Kauá Prates, Matheus Henrique, Wallace y Gerson fueron expulsados en Cruzeiro.

El partido finalizó con la coronación del Cruzeiro por primera vez desde 2019 en el torneo de Minas Gerais gracias a un gol de Kaio Jorge.

El récord de expulsados en un partido de profesionales le corresponde al duelo entre Claypole y Victoriano Arenas en la quinta división del fútbol argentino, pues durante su enfrentamiento de febrero de 2011 un total de 36 jugadores vieron la tarjeta roja luego de participar en una batahola colectiva dentro del terreno. (ANSA).