Brasil bate récords mensuales de exportación de carne de cerdo y vacuno en septiembre

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 7 oct (Reuters) - Brasil registró un récord mensual de envíos de carne de cerdo y vacuno en septiembre impulsado por la fuerte demanda mundial y la diversificación de los mercados, según datos de la industria y el gobierno publicados esta semana.

Brasil, primer exportador mundial de carne de vacuno y uno de los mayores exportadores de carne de cerdo, está aumentando sus negocios con China y México después de que Estados Unidos impusiera en agosto un arancel del 50% a los envíos de varios productos brasileños, entre ellos la carne de vacuno.

Estados Unidos solía ser el segundo mayor mercado para la carne de vacuno brasileña, pero no es un destino significativo para la carne de cerdo.

Las exportaciones de carne de cerdo ascendieron a 151.600 toneladas, un 25,9% más que el año anterior, y los ingresos alcanzaron la cifra récord de US$368,4 millones, un 29,9% más, según datos del lobby de la carne de cerdo y pollo ABPA.

ABPA espera que la tendencia continúe, y prevé que las exportaciones de carne de cerdo alcancen los 1,45 millones de toneladas en 2025, frente a los 1,35 millones de toneladas de 2024.

Brasil también exportó un récord de 314.700 toneladas de carne fresca de vacuno en septiembre, un 25,1% más que en el mismo mes del año anterior, según datos comerciales del Gobierno.

Las exportaciones aumentaron a pesar de los fuertes aranceles impuestos por Estados Unidos en agosto, ya que el incremento de los envíos a China, principal importador de carne de vacuno de Brasil, y a México, ayudó a compensar la menor demanda estadounidense, según el grupo de la industria de la carne de vacuno Abiec.

Las exportaciones de pollo mostraron signos de recuperación tras las perturbaciones provocadas por la gripe aviar a principios de año, y los volúmenes de septiembre alcanzaron las 482.300 toneladas, la cifra mensual más alta en 11 meses, según los datos comerciales.

Los líderes del sector esperan que las exportaciones de carne brasileña sigan creciendo hasta finales de año, apoyadas por la resistencia de la demanda y la ampliación del acceso a mercados estratégicos. (Reporte de Roberto Samora y edición de Ana Mano; Redacción de Isabel Teles. Editado en español por Natalia Ramos)