Brasil: Bitpanda firma su primer acuerdo en Latinoamérica con la brasileña Onda Finance

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

La plataforma de criptomonedas Bitpanda, a través de su filial de infraestructura Bitpanda Technology Solutions, ha firmado su primer acuerdo en Latinoamérica con la brasileña Onda Finance, especializada en pagos e inversiones digitales, para suministrar la tecnología que sustentará su nueva oferta de servicios de monedas digitales dirigida a clientes de banca patrimonial y corporativa, según informó la compañía en un comunicado.

A través de esta alianza, Onda Finance utilizará la infraestructura de negociación de Bitpanda para ofrecer a sus clientes un acceso sencillo y seguro a los criptoactivos. La colaboración entre ambas compañías se basa en una infraestructura modular, que ofrece capacidades de compraventa y custodia integradas en la plataforma y desplegará de forma progresiva criptoactivos, comenzando con 'stablecoins' y las principales criptomonedas del mercado.

Bitpanda se encargará de la provisión de liquidez, mientras que Bitpanda Technology Solutions proporcionará la arquitectura subyacente de negociación, custodia y funcionalidades. Esta operación supone el inicio de la expansión de Bitpanda en Latinoamérica, incluida en su estrategia de ofrecer servicios a empresas que abarca Europa, Oriente Medio y América Latina.

El consejero delegado de Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, señala que "la demanda de activos digitales en Latinoamérica está creciendo con fuerza y es evidente que los mercados locales están preparados para soluciones que combinen innovación con sólidos estándares regulatorios".