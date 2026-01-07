Brasil: Bolsonaro abandona el hospital tras exámenes médicos

Bolsonaro se golpeó la cabeza contra un mueble anoche y sufrió una lesión craneoencefálica leve. Trasladado al Hospital DF Star, se sometió a una serie de pruebas diagnósticas, incluyendo tomografía computarizada, resonancia magnética y electroencefalograma.

Según el portal de noticias brasileño Metrópoles, los médicos evaluaron un cuadro clínico consistente con traumatismo craneoencefálico, posible síncope nocturno, una convulsión aún no aclarada y pérdida temporal de memoria, además de una herida en la región temporal derecha.

En la tarde de hoy, Bolsonaro fue dado de alta y regresó a la celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, aún bajo custodia. El exjefe de Estado cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en enero de 2023. (ANSA).