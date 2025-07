Brasil: Bolsonaro, condenado por misoginia y discriminación

El líder derechista se vio envuelto en problemas por unas declaraciones que aludían a la prostitución infantil como medio de subsistencia para las adolescentes migrantes venezolanas.

Los jueces afirmaron que las palabras de Bolsonaro causaron sufrimiento y opresión a las niñas y sus familias, convirtiendo a jóvenes en situación de vulnerabilidad en objetos sexuales, reza la sentencia de la Corte de Apelaciones del Distrito Federal, según informan medios locales.

El incidente se remonta a la campaña electoral de 2022, cuando el entonces presidente afirmó haber conocido a adolescentes venezolanas "de entre 14 y 15 años", "bellas y elegantemente vestidas", en el barrio de São Sebastião de Brasilia, insinuando que, por esta razón, solo podían ejercer la prostitución.

Los fondos de compensación se destinarán a iniciativas que promuevan los derechos de la niñez y la adolescencia. Además de la compensación, se ordenó a Bolsonaro no utilizar imágenes de menores sin la autorización de sus tutores legales, no obligar a menores a realizar actos violentos en eventos públicos y no atribuir connotaciones sexuales a situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes. (ANSA).