Brasil: Bolsonaro e hijo, acusados de obstrucción a la justicia

El sitio web G1 del grupo Globo informa al respecto, especificando que la decisión consta en un informe presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF).

También hoy, el pastor evangélico Silas Malafaia, estrecho colaborador de Bolsonaro, fue sometido a un registro personal en el Aeropuerto Galeao de Río de Janeiro, adonde acababa de llegar procedente de Lisboa.

Posteriormente, Malafaia fue llevado a declarar a la sede de la Policía Federal, donde le incautaron su teléfono celular, pasaporte y otros documentos no especificados.

Según el informe policial, se recuperaron del teléfono celular de Jair Bolsonaro grabaciones de audio y conversaciones previamente borradas con Malafaia y Eduardo Bolsonaro.

Los investigadores creen que estas grabaciones refuerzan los intentos de intimidar a las autoridades brasileñas y obstaculizan las investigaciones sobre el presunto intento de golpe de Estado.

Los mensajes identificados también incluyen, según se informa, conversaciones entre Bolsonaro y aliados sobre una posible solicitud de asilo político del presidente argentino Javier Milei.

La investigación se abrió en mayo a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), que había destacado el papel de Eduardo Bolsonaro en la búsqueda de sanciones contra los ministros de la Corte Suprema de Brasil en el gobierno de Estados Unidos.

El caso condujo a la apertura de un proceso contra Jair Bolsonaro, quien ya se encontraba bajo arresto domiciliario por incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por el juez Alexandre de Moraes, quien extendió la investigación en curso por 60 días adicionales, enfatizando la necesidad de una mayor investigación. (ANSA).