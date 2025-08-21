Brasil: Bolsonaro evaluó pedir asilo político en la Argentina

La Policía Federal encontró un documento en el teléfono celular de Jair Bolsonaro en el que el expresidente consideraba la posibilidad de solicitar asilo político al presidente argentino Javier Milei.

El documento fue hallado en el dispositivo de Bolsonaro, que el mes pasado fue objeto de un operativo policial ordenado por el juez Moraes, en el marco de la investigación sobre las sanciones estadounidenses contra Brasil.

Según la investigación, el documento de 33 páginas, sin firma ni fecha, se había guardado en el teléfono en 2024, cuando Bolsonaro fue imputado en otro operativo que investigaba acusaciones de golpe de Estado, informa Agencia Brasil.

"Ante todo, debo decir que soy perseguido en mi país de origen por motivos y delitos esencialmente políticos. Como parte de esta persecución, recientemente he sido objeto de varias medidas cautelares", se lee en un extracto de la solicitud de asilo.

Según los investigadores, Bolsonaro acudió a la asunción de Milei, en diciembre de 2023, tras completar la solicitud de asilo en su teléfono celular.

"En vista de todo lo anterior, se emplaza a la defensa de Jair Messias Bolsonaro a que brinde aclaraciones en un plazo de 48 horas sobre los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia de un riesgo comprobado de fuga", anunció Moraes.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia desde el 4 de agosto, debido al incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por el propio Moraes.

"Las pruebas obtenidas por la Policía Federal indican que Bolsonaro poseía un documento que le permitía escapar del país", añadió el magistrado, que citó al expresidente a declarar tras recibir un informe de la Policía Federal que imputaba al expresidente y a su hijo, el congresista Eduardo Bolsonaro (PL) por obstrucción a la justicia.

Según el documento de la Policía Federal, basado en archivos de texto y voz extraídos de los teléfonos de Bolsonaro, el expresidente y su hijo —quien actualmente reside en Estados Unidos— discutieron estrategias para presionar al Tribunal Supremo.

La Policía sostiene que Bolsonaro y su hijo intentaron influir en el gobierno estadounidense para que impusiera sanciones contra Brasil, como el aumento de aranceles anunciado por el presidente Donald Trump y señala al pastor Silas Malafaia como el cerebro detrás del plan para coaccionar al Tribunal Supremo, aunque aún no ha sido imputado. (ANSA).