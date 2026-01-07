Brasil: Bolsonaro hospitalizado por golpe en su celda

El exlíder de ultraderecha (2019-2022) cumple desde finales de noviembre una condena de 27 años por intento de golpe de Estado en la sede de la policía federal en Brasilia.

El Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien preside el juicio de Bolsonaro, autorizó los exámenes médicos en DF Star, una clínica privada de la capital brasileña. Solicitados por sus abogados, estos exámenes incluyen una tomografía cerebral, una resonancia magnética y un electroencefalograma (EEG).

Fue en esta clínica donde Bolsonaro, de 70 años, estuvo hospitalizado durante más de una semana el día de Navidad para una operación de hernia inguinal. Regresó a prisión el 1 de enero.

El martes, el juez Moraes inicialmente denegó el ingreso del expresidente en el hospital tras su caída, solicitando más detalles sobre su estado de salud. Su esposa declaró en Instagram ese día: "Durante la noche, mientras dormía, sufrió una convulsión, se cayó y se golpeó la cabeza contra un mueble".

La policía federal reportó "lesiones leves". El médico que lo atendió "no consideró necesaria la hospitalización, recomendando únicamente observación".

Sin embargo, los abogados de Bolsonaro solicitaron su traslado al hospital para ser examinado, alegando un "riesgo concreto e inmediato" debido a las "sospechas" de una lesión en la cabeza.

Moraes, criticado por el equipo de Bolsonaro, rechazó el 1 de enero una nueva solicitud de la defensa para que cumpliera su condena en arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.

El expresidente sufre las secuelas de un atentado de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un mitin de campaña.

(ANSA).