Brasil: Bolsonaro operado tras bloqueo del nervio frénico

Lo anunció su esposa, Michelle, en las redes sociales, y precisó la salida de su esposo de la sala de operaciones tras un bloqueo del nervio frénico, indicado por los médicos para el tratamiento de las persistentes crisis de hipo. Describió "nueve meses de lucha y angustia" relacionados con los síntomas diarios.

En un mensaje, la ex primera dama anunció que la cirugía se completó poco antes de las 16 hora local y que Bolsonaro permanecerá en observación.

El cirujano Cláudio Birolini aseveró que se publicará un informe médico en las próximas horas y que se programará una conferencia de prensa para la noche.

La hospitalización y las operaciones fueron autorizadas por el Tribunal Supremo. Bolsonaro cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado de enero de 2022 tras su derrota electoral. (ANSA).