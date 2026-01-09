Brasil: Bolsonaro pide leer libros a cambio de reducción de pena

Bolsonaro se encuentra preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia desde noviembre, tras ser condenado por intento de golpe de Estado.

En la solicitud, la defensa afirma que "el solicitante manifiesta su disposición a adherirse formalmente a las actividades de lectura reguladas por el Consejo Nacional de Justicia, con el objetivo de desarrollar actividades educativas y culturales compatibles con el propósito resocializador de la pena".

Si el juez Alexandre de Moraes acepta la solicitud, el expresidente podría reducir su pena hasta en cuatro días por cada libro leído y posteriormente evaluado por las autoridades, según las normas del programa.

La iniciativa implica la elaboración de reseñas de los libros, que serán analizadas por las autoridades.

Según el sistema penitenciario, cada acusado puede elegir libros incluidos en una lista específica, que reúne obras previamente autorizadas.

Entre los títulos se encuentran "Sigo Aquí", que narra la historia del ingeniero Marcelo Rubens Paiva, desaparecido durante la dictadura militar, que inspiró el film "Aún estoy aquí", que recibió el Oscar a la mejor película extranjera en 2024.

También figura "Democracia", de Philip Bunting, que aborda la historia y los fundamentos del sistema democrático.

La solicitud se presentó este jueves, fecha en que se conmemoró el tercer aniversario de los ataques a la sede de las instituciones democráticas en Brasilia protagonizados por seguidores de Bolsonaro.

También este jueves, Lula vetó el llamado Proyecto de Ley de Sentencias, que preveía una reducción de la condena de 27 años y tres meses impuesta a Bolsonaro, una decisión que provocó tensión política en el inicio del año parlamentario. (ANSA).