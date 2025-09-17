Brasil: Bolsonaro recibe el alta médica por su problema renal y regresa al arresto domiciliario

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha recibido este miércoles el alta tras haber sido ingresado en la víspera de urgencia en un hospital de Brasilia, aquejado de un problema renal, por lo que volverá al arresto domiciliario.

El último parte en el que se confirma el alta ha sido publicado unas horas después de que el mismo centro informara de una "mejoría parcial" en su estado de salud después de recibir hidratación intravenosa y tratamiento farmacológico.

La nota ha hecho referencia a la llegada de urgencia este martes del expresidente brasileño al exclusivo centro médico debido a un cuadro médico marcado por vómitos, mareos, presión arterial y presíncope.

"Ha habido una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico", después de que se haya sometido a varias pruebas, señala el último parte médico, en el que se deja constancia de que llegó el lunes al hospital deshidratado, con frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja.

Bolsonaro llegó al hospital apenas unos días después de que fuera condenado a más de 27 años de cárcel por su relación con el intento del golpe de Estado que se empezó a fraguar en 2022 y que en enero del año siguiente tuvo como colofón el asalto de sus seguidores a las instituciones del país.

El expresidente brasileño se encuentra bajo arresto domiciliario no por estos hechos, sino de manera preventiva mientras es investigado por intentar entorpecer las investigaciones sobre el citado golpe de Estado.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido una constante en los últimos años, muchas de ellas relacionadas con las secuelas del apuñalamiento que sufrió en 2018 durante la campaña electoral que le condujo hasta el Palacio de la Alvorada.

Este pasado domingo tuvo que acudir a un centro médico a ser tratado de una serie de lesiones cutáneas.

Según este mismo parte médico, el informe tras la intervención revela la presencia de carcinoma escamocelular 'in situ' en dos de las ocho lesiones extirpadas, lo que requiere seguimiento y una evaluación periódica.