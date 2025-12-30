Brasil: Bolsonaro regresa al quirófano por otro ataque persistente de hipo

La noticia fue anunciada por su esposa, Michelle Bolsonaro, quien lo asiste durante su internación en un hospital privado de Brasilia.

De acuerdo a medios locales, el nuevo episodio comenzó alrededor de las 10 hora local y no remitió en las horas siguientes.

Ante el cuadro clínico, el equipo médico decidió realizar un bloqueo del nervio frénico, un procedimiento indicado para casos de hipo prolongado.

Días atrás, Bolsonaro ya se había sometido al mismo tratamiento en dos ocasiones, que consistía en la inyección de un anestésico para detener los espasmos causantes del trastorno.

La ex primera dama habló de "días difíciles" para la familia y pidió apoyo y oraciones.

Poco antes de su anuncio, Carlos Bolsonaro, el segundo hijo del expresidente, también confirmó el regreso de la crisis.

Jair Bolsonaro fue arrestado el pasado 22 de noviembre tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por un intento de golpe de Estado. Una vez dado de alta a principios de 2026, regresará a prisión en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (ANSA).