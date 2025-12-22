Brasil: Bolsonaro tendrá que someterse a dos cirugías

Los procedimientos, según anunció su equipo médico en un comunicado de prensa, se realizarán simultáneamente y requerirán la hospitalización del exlíder derechista, aunque los médicos aún no han especificado la fecha exacta de la operación ni la duración estimada de su estancia.

La autorización para la cirugía fue otorgada el viernes por el Tribunal Supremo de Brasilia, tras recibir un informe médico de la Policía Federal que certificaba su necesidad.

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes denegó la solicitud de arresto domiciliario, señalando "la total falta de requisitos legales".

Bolsonaro se encuentra detenido desde el 22 de noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado.

(ANSA).