Brasil: Bolsonaro volvería a la cárcel esta semana

"En cuanto a la hospitalización prevista, se sometió a un procedimiento hoy; necesitamos 48 horas para su evaluación; aún está programada una endoscopia; consideramos que permanecerá aquí hasta el jueves", declaró el cardiólogo Cláudio Birolini.

El especialista y cardiólogo Brasil Ramos Caiado habló con la prensa en el hospital Brasil DF, poco después del procedimiento realizado este lunes a Bolsonaro.

Ramos Caiado expresó su preocupación por los picos de presión arterial que presentaba el paciente. "Se encuentra estable por el momento; estamos listos para intervenir en cualquier momento", comentó el cardiólogo.

Bolsonaro había estado bajo arresto domiciliario hasta poco antes del inicio de su condena, pero fue detenido y enviado a prisión después de que le aplicara un soldador a la tobillera electrónica que debe utilizar, lo que el tribunal consideró como un intento de fuga. (ANSA).