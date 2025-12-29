Brasil: Bolsonaro y una nueva cirugía por hipo persistente

Así lo anunciaron los médicos del Hospital DF Star de Brasilia, donde Bolsonaro permanece hospitalizado desde Nochebuena.

En concreto, Bolsonaro se someterá hoy a un bloqueo del nervio frénico izquierdo, tras el mismo procedimiento realizado en el lado derecho el sábado pasado.

El cirujano Cláudio Birolini explicó que, tras la intervención, el expresidente permanecerá en observación durante al menos 48 horas antes de considerar su posible alta.

En ese momento, el líder conservador de 70 años regresará a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 que perdió. (ANSA).