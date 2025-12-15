Brasil.- Bruselas avisa de que la firma del acuerdo con Mercosur es "crucial" para la economía y geopolítica de la UE

BRUSELAS, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha avisado este lunes de que la firma del acuerdo de libre comercio que negoció el pasado año en nombre de LA NACION con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) es "crucial" para la economía, la diplomacia y la geopolítica del bloque comunitario; insistiendo así en la urgencia de que se mantenga el calendario y se rubrique antes de que acabe este año, desoyendo así la llamada de Francia por aplazarlo para más adelante.

"Aunque corresponde al Consejo decidir sobre los próximos pasos, en opinión de la Comisión firmar el acuerdo ahora es una cuestión de crucial importancia en lo económico, lo diplomático y geopolítico", ha afirmado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, quien ha puesto en valor la relevancia de que la Unión sea percibida por sus contrapartes internacionales como un socio comercial "fiable".

Así las cosas, el Ejecutivo comunitario mantiene su expectativa de que el acuerdo UE-Mercosur pueda ser firmado "antes de que acabe 2025", aunque este proceso está sujeto a que en el seno del Consejo (gobiernos) se cumplan los pasos pendientes para su adopción, lo que incluye una votación que requiere de la mayoría cualificada de los 27 para salir adelante. Con el visto bueno de los gobiernos, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente ya al inicio de 2026, sin esperar a la opinión necesaria de la Eurocámara para su ratificación final, que llevará más tiempo.

La presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa Dinamarca, mantiene el objetivo de presentar este voto ante los embajadores de la UE esta misma semana, pero ello depende primero de que las salvaguardas que la Comisión Europea ofreció para compensar a los agricultores potencialmente más vulnerables supere otra votación, este martes en el pleno del Parlamento Europeo, para que sea posible la aprobación formal de estos apoyos también por parte de los Veintisiete.

Si ese primer paso se supera el martes, los Estados miembros y la Eurocámara podrían acordar la luz verde definitiva a esas salvaguardas un día después y allanaría el camino para que los embajadores de los 27 adopten la decisión que permita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajar a Brasil y firmar el acuerdo en una ceremonia el sábado, en los márgenes de la cumbre del Mercosur.

RECHAZO DE FRANCIA

Francia, que tradicionalmente se ha opuesto frontalmente al pacto comercial por temor al impacto en su sector agrícola y en los últimos años reclamó también mayores exigencias en la lucha contra la deforestación y cambio climático al Mercosur, ha reiterado este fin de semana que cree que siguen sin "darse las condiciones" para que la UE dé luz verde y ha reclamado un nuevo aplazamiento.

La oposición francesa choca de plano con otros países como Alemania y España, que insisten en la oportunidad de un acuerdo "crítico" para la economía europea y esencial en los nuevos equilibrios multilaterales; mientras que desde el Cono Sur avisan de que si se deja pasar esta oportunidad no esperarán más y buscarán acuerdos equivalentes con otras grandes economías del mundo.

"Francia pide que se retrasen los plazos para poder seguir trabajando en la obtención de medidas legítimas de protección para nuestra agricultura europea", avisó el primer ministro galo, Sebastien Lecornu, en una declaración oficial comunicada el domingo.

Con todo, el Gobierno de Emmanuel Macron no puede parar por sí mismo la adopción del acuerdo, que depende únicamente de una mayoría cualificada de socios (al menos 15 países que sumen el 65% de la población de la UE) y hasta ahora no ha logrado sumar las reservas suficientes como para crear una minoría de bloqueo, a pesar de las reservas de Polonia e Italia y las dudas de otros como Austria o la obligación de Bélgica de abstenerse por falta de acuerdo interno sobre la posición de país.

Así las cosas, el Gobierno de Giorgia Meloni puede ser determinante para inclinar la balanza de la mayoría cualificada hacia la minoría de bloqueo, y viceversa, pero aunque meses atrás Roma dio señales de aceptar las salvaguardas sobre la mesa, las dudas vuelven a emerger ante las protestas del campo y en Bruselas se mantiene la incógnita sobre cuál será su posición si finalmente se celebra el voto esta semana, aunque fuentes diplomáticas apuntan negociaciones constantes a todos los niveles para resolver las últimas peticiones transalpinas.

Todo ello, en una semana compleja para la Unión Europea, con una multitudinaria manifestación del sector agrícola de todos los países del bloque convocada para el próximo jueves en Bruselas para protestar contra los recortes anunciados para la Política Agraria Común (PAC) en el próximo presupuesto post 2027. Ese mismo jueves, además, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen en su tradicional cumbre de diciembre en la misma capital europea con Ucrania y el presupuesto europeo como claves de su agenda.