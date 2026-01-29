Brasil: Brutal asesinato del perro Orelha sacude a un Brasil que pide justicia

El pobre animal fue torturado por cuatro adolescentes de familias adineradas la noche del 3 al 4 de enero. Encontrado al día siguiente en estado desesperante, fue sacrificado.

El caso desató la indignación nacional y obtuvo un apoyo multipartidista poco común entre políticos de derecha e izquierda, ya que el amable amigo de cuatro patas de diez años se había convertido en la mascota de los lugareños, quienes incluso le habían construido una perrera en la playa. Ahora, sin Orelha, se convirtió en el símbolo de un Brasil que exige justicia y reabre el debate sobre la impunidad.

Con el hashtag #JusticiaPorOrelha, retuiteada millones de veces en redes sociales, el caso se viralizó rápidamente, y atrajo la atención de medios nacionales y políticos en los últimos días. Incluso la primera dama, Janja Lula da Silva, expresó su "tristeza e indignación" en Instagram, solidarizándose con los cuidadores de Orelha y señalando que "la brutalidad no surge de la nada, sino que se cultiva por omisión e impunidad".

Janja, comprometida desde hace tiempo con la defensa de los derechos de los animales, tiene tres perros. El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, también reaccionó, y aseveró la necesidad de responsabilizar a los menores y afirmó, además, en línea con el reciente mensaje de Milei, que la violencia no puede considerarse menor por la edad del agresor.

La Policía Civil de Santa Catarina inició dos investigaciones separadas. La primera se refiere a los cuatro adolescentes, de entre 12 y 17 años, dos de los cuales regresaron hoy de Estados Unidos tras unas vacaciones en Disney.

La segunda se refiere a la presión ejercida sobre testigos por dos padres y un tío de los menores, acusados ;;de amenazar al portero que presenció el ataque para intentar obstaculizar la investigación.

El caso suscitió una oleada de emociones entre la población y están previstas manifestaciones en diferentes ciudades para pedir que el episodio no sea archivado y que los responsables, aunque pertenezcan a familias adineradas, sean castigados.

La pericia reveló en Orelha graves lesiones en la cabeza con las órbitas de los ojos arrancadas, a más de un copioso sangrado por la boca y la nariz. Otro perro de la zona, Caramelo, fue casi ahogado por los mismos sujetos, pero fue salvado y adoptado por el jefe de la policía civil del estado de Santa Catarina.

En Brasil, donde se estima que 30 millones de perros viven en las calles, la muerte de Orelha no es sólo un episodio aislado de crueldad, sino que se convirtió en el símbolo de un problema más amplio que entrelaza la justicia, la educación y la responsabilidad colectiva, y reaviva el debate sobre la aplicación efectiva de las leyes contra la crueldad animal.

