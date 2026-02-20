Brasil busca ampliar el comercio de pollo con la India

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 20 feb (Reuters) - Una delegación comercial brasileña en la India está buscando oportunidades para vender más pollo al país asiático a cambio de abrir su mercado interno a algunas frutas y frutos secos indios, informaron el Ministerio de Agricultura de Brasil y el grupo industrial ABPA.

Aunque es el mayor exportador mundial de aves de corral, Brasil casi no vende pollo a la India debido a los prohibitivos aranceles de importación.

En 2025, solo exportó 2,47 toneladas de pollo a la India, mientras que Emiratos Árabes Unidos, su principal destino, compró 479.900 toneladas, según datos comerciales.

"Hemos hablado de ampliar las relaciones comerciales", dijo el ministro de Agricultura, Carlos Favaro, en un comunicado.

Brasil está dispuesto a abrirse a las importaciones de granadas y nueces de macadamia de la India. "A cambio, buscamos la apertura para las habas de guandu, junto con la ampliación de las oportunidades para la carne de pollo y la yerba mate", dijo Favaro.

"PROGRESOS CONCRETOS"

La reunión de Favaro con su colega indio formó parte de la misión del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Nueva Delhi. Los encuentros dieron lugar a "progresos concretos" en el comercio agrícola bilateral, dijo Favaro.

La India aplica aranceles del 100% a los cortes de pollo y un arancel del 30% a las importaciones de pollo entero, lo que hace que el comercio sea casi imposible, según la ABPA. La asociación calificó las conversaciones destinadas a la reducción de gravámenes como "una prioridad".

Para facilitar el flujo comercial, la ABPA presentó una propuesta para crear una cuota específica con aranceles reducidos o nulos para el pollo brasileño. Aún no está claro qué hará el Gobierno indio.

En cuanto a la carne de cerdo, la ABPA dijo que, aunque el mercado indio ya está abierto desde el punto de vista sanitario, el arancel del 26% también limita la viabilidad de las exportaciones.

En 2025, el comercio bilateral total entre la India y Brasil alcanzó los 15.000 millones de dólares, un 25,5% más que el año anterior, y el objetivo común es aumentar esa cifra a 20.000 millones de dólares para 2030, según el ministerio. (Reporte de Roberto Samora y Ana Mano; editado en español por Daniela Desantis)