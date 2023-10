Brasil regresa al básquetbol de los Juegos Panamericanos con el ánimo de honrar el oro conquistado por la selección femenina. Sin grandes figuras en Santiago-2023, Argentina y Puerto Rico pretenden dañarle el camino en el torneo que empieza este martes.

La 'Seleção', segunda más veces campeona del certamen, con seis coronas, dos menos que Estados Unidos, buscará un nuevo título con una plantilla compuesta en su gran mayoría por jugadores de la liga local, en la que destaca el alero-pivote Lucas Dias, de 28 años.

Será no sólo un intento de revancha tras no haberse clasificado a los Juegos de hace cuatro años, sino también un esfuerzo para no desentonar luego de que la selección femenina ganara el oro el domingo en la cuadra chilena al derrotar a Colombia.

"Vamos a trabajar para que Brasil sea campeón del 'Pan', como lo fue en 2015, en Toronto", dijo el entrenador Gustavo Conti.

Sus grandes adversarios en el Polideportivo 1 del Estadio Nacional de Santiago, donde se disputarán los encuentros, tampoco contarán con sus estrellas debido a que el certamen está por fuera del calendario FIBA, por lo que los clubes no están obligados a cederlas.

Con Estados Unidos y Canadá ausentes en la capital chilena, el panorama parece servido para que el oro se quede en manos de las dos potencias sudamericanas: Brasil o Argentina, campeón en Lima y que busca su tercera presea dorada.

- Argentina, con "ganas tremendas" -

El Alma, campeona olímpica en Atenas-2004, competirá con jugadores de las ligas local, española y brasileña al mando de Leandro Ramella.

Ramella reemplaza al entrenador principal, Pablo Prigioni, con compromisos en su cargo de asistente de los Minnesota Timberwolves de la NBA que le impidieron viajar a Chile, según la prensa argentina.

"Todos los jugadores tienen un compromiso y unas ganas tremendas (...) Van a ser rivales muy duros y todos querremos jugar las semifinales para pelear por una medalla. Son tres partidos en tres días consecutivos, así que no hay margen de error", dijo Ramella.

Obtener la tercera corona será un bálsamo para Argentina tras no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo-2023, ganada por Alemania en septiembre en Manila, Filipinas.

Los argentinos integran el Grupo A junto a Panamá, Venezuela y República Dominicana. Abrirán el certamen contra los venezolanos el martes a las 13H30 GMT.

Los brasileños, de su lado, conforman el Grupo B junto con México, Chile y Puerto Rico, otro quinteto desafiante y de pergaminos: subcampeón en Lima, pero vencedor en La Habana-1991 y Guadalajara-2011.

La 'Seleção', que perdió la final de la FIBA Americup de 2022 contra Argentina, en la ciudad brasileña de Recife, debutará frente a los mexicanos a las 20H30 GMT.

Los dos primeros clasificados de cada cuadrangular clasifican a las semifinales. Los vencedores de las 'semis' lucharán por la medalla de oro el sábado (23H00 GMT).

El baloncesto en Santiago-2023 no da cupos para los Juegos Olímpicos de París-2024.

Grupo a

Argentina

Venezuela

República Dominicana

Panamá

Grupo b

Brasil

México

Puerto Rico

Chile

Raa/ol