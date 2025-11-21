Brasil califica como “progreso significativo” que EE. UU. diera marcha atrás a aranceles

SAO PAULO (AP) — El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, calificó el viernes la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar los aranceles adicionales sobre algunos productos agropecuarios como un "progreso significativo”, pero añadió que su país seguirá presionando por más exenciones.

“Queremos excluir más productos y avanzar en la negociación”, dijo a periodistas en Brasilia. Alckmin, quien también se desempeña como ministro de Comercio, lideró las negociaciones con Estados Unidos junto con diplomáticos y líderes empresariales brasileños.

Cecafé, el consejo de exportadores de café de Brasil, celebró la última orden de Trump y calificó el aumento de aranceles como "una pérdida completa de competitividad".

"El levantamiento de los aranceles llega después de meses de intenso trabajo en representación de los intereses del café brasileño. Es una victoria histórica para toda la cadena de producción del agronegocio del café", afirmó el consejo en un comunicado.

Brasil ha sido durante mucho tiempo un proveedor clave de carne y café para Estados Unidos. Trump levantó el jueves los aranceles sobre los productos brasileños como parte de un intento de reducir los costos para los consumidores estadounidenses. La decisión impactó al café, frutas y carne, entre otros productos.

El presidente estadounidense había impuesto aranceles adicionales a las importaciones de productos brasileños, citando como razones prácticas comerciales que consideraba injustas y el enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro, quien posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por intentar llevar a cabo un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. El año pasado, Estados Unidos tuvo un superávit comercial de US$6.800 millones con Brasil, según la Oficina del Censo.

Antes de los aranceles, los datos del gobierno de Estados Unidos mostraban que Brasil, el mayor productor de café del mundo, suministraba alrededor del 30% del mercado estadounidense, seguido por Colombia con aproximadamente el 20% y Vietnam con cerca del 10%.

"La eliminación del arancel del 40% impuesto por el gobierno de Estados Unidos a varios productos agrícolas brasileños es una victoria para el diálogo, la diplomacia y el sentido común", dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el jueves en X. También compartió un video reaccionando a la orden de Trump, diciendo que estaba complacido con la decisión.

Trump y Lula han estado negociando sobre comercio, lo que podría reducir aún más los aranceles. Lula también elogió "el diálogo franco" con Trump y dijo que Brasil continuará las conversaciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.