Brasil: Cámara de Diputados revoca mandato de Eduardo Bolsonaro

La decisión, firmada por el presidente de la Cámara, Hugo Motta, se basa en las ausencias excesivas de Bolsonaro Jr., quien reside en Estados Unidos desde la primavera, y en la ejecución de una condena del Tribunal Supremo contra el diputado Ramagem, prófugo en Miami, Florida.

El mecanismo constitucional, que impone la pérdida del escaño a los diputados ausentes en más de un tercio de las sesiones deliberativas anuales, se aplicó a Eduardo Bolsonaro.

Elegido en el estado de San Pablo, el exrepresentante reside en Estados Unidos desde febrero. En 2025, la Cámara de Diputados celebró 78 sesiones, y se dice que Bolsonaro faltó a 63, lo que equivale aproximadamente al 81% del total. Bolsonaro Jr. está siendo acusado actualmente de presuntos intentos de presionar a las autoridades brasileñas en el proceso que condujo a la condena de 27 años de su padre por intento de golpe de Estado.

La postura de Ramagem es diferente, ya que su destitución se declaró en aplicación directa de una sentencia del Tribunal Supremo que le ordenó perder su escaño tras ser condenado por su participación en el intento de golpe de Estado. (ANSA).