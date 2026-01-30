Brasil capea turbulencias por aranceles y bate récord histórico de empleo en 2025

Brasil cerró 2025 con su menor tasa de desempleo desde que comenzaron los registros en 2012, un importante impulso para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de diez meses de las elecciones presidenciales

La desocupación en la mayor economía de América Latina registró 5,6% en el promedio anual, el nivel más bajo de la serie histórica, según datos divulgados este viernes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

Se trata del segundo año consecutivo con récord de menor nivel de desempleo, tras el 6,6% en 2024

En el trimestre móvil octubre-diciembre, la tasa de desempleo cayó a 5,1%, 0,5 puntos por debajo del trimestre móvil previo

El mercado laboral de Brasil, un país con 213 millones de habitantes, se mostró robusto pese a las turbulencias comerciales con Estados Unidos

Los aranceles de hasta 50% impuestos por el presidente Donald Trump a varios productos brasileños entre agosto y noviembre generaron incertidumbre, antes de ser parcialmente levantados tras una reunión entre Lula y el republicano

La población ocupada alcanzó un récord de 103 millones de personas en 2025 frente a los 101,3 millones en 2024, con el mayor crecimiento en servicios, administración pública, educación y salud

Estos sectores "concentran trabajadores más escolarizados, con vínculos más formalizados y rendimientos más altos", explicó Adriana Beringuy, coordinadora del IBGE, citada en un comunicado

La informalidad cayó a 38,1% en el año, frente al 39% de 2024, aunque el IBGE advierte que sigue siendo "una característica estructural" del mercado brasileño

El número de empleados con contrato formal, en tanto, creció en 2025 en casi un millón de personas, alcanzando 38,9 millones, otro récord histórico

Además, el salario medio real aumentó 5,7%, ubicándose en 3.560 reales (unos US$680)

Estos números fortalecen a Lula de cara a los comicios presidenciales de octubre, en los que el mandatario de 80 años ha dicho que buscará la reelección

En sus numerosas apariciones públicas y en redes sociales, el izquierdista ha celebrado los resultados del mercado laboral de 2025 y destacado la mejora de los ingresos de la población

El desempleo había alcanzado 14% durante la pandemia de covid-19 en 2020-2021