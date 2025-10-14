Brasil: Capital Strategies Partners distribuirá los productos de ARK Invest en España, Portugal y Latinoamérica

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Capital Strategies Partners, entidad con sede en Madrid, ha anunciado este martes un acuerdo para la distribución de los productos de inversión de ARK Invest en España, Portugal, Chile, Colombia, Perú y Brasil. La firma ha desgranado en un comunicado que ARK Invest se ha consolidado como una de las gestoras de activos más reconocidas a nivel global gracias a su enfoque en innovación disruptiva, con estrategias centradas en IA, robótica, biotecnología, blockchain y energía de nueva generación.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a ARK a nuestro grupo de gestoras representadas”, ha afirmado el fundador y consejero delegado de Capital Strategies Partners, Daniel Rubio. Rubio ha destacado que la fundadora de ARK Invest, Cathie Wood, y su equipo aportan “una visión distintiva, alineada con nuestra misión de ofrecer a los inversores soluciones innovadoras y de alta calidad”.

Por su parte, Wood, que también se desempeña como directora ejecutiva y directora de inversiones de ARK Invest, ha señalado que su misión consiste en “democratizar el acceso a las oportunidades de inversión más relevantes de nuestro tiempo, impulsadas por la innovación disruptiva”.

“Esta colaboración con Capital Strategies refuerza nuestra capacidad para ampliar esa misión en España, Portugal y otros mercados clave de la región, permitiéndonos empoderar a más inversores para que participen en las transformaciones tecnológicas que están redefiniendo el mundo”, ha añadido.

Asimismo, el director global de distribución de ARK Invest, Stuart Forbes, ha destacado que este acuerdo se apoya en su presencia en Europa y que les permite fortalecer su alcance en Latinoamérica, especialmente en Chile, Perú, Brasil y Colombia. En ese sentido, ha subrayado que la experiencia local y las relaciones de Capital Strategies “permitirán ampliar el acceso a tecnologías disruptivas que definirán la economía del futuro”.