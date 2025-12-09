Brasil.- Carlos Alcaraz gana a Joao Fonseca en el "super tie-break" en una exhibición en Miami

BARCELONA, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El tenista español Carlos Alcaraz ha vencido este lunes al brasileño Joao Fonseca (7-5, 2-6 y 10-8), en un partido de exhibición disputado en Miami, correspondiente al Miami Invitational, con el murciano también disputando anteriormente un choque de dobles con la estadounidense Jessica Pegula, que han ganado por 10-8 ante Fonseca y Amanda Anisimova.

Era la primera vez que se enfrentaban Alcaraz y Fonseca, por lo que había una gran expectación en las gradas del LoanDeport Park, con el partido cumpliendo las expectativas generadas. El número uno del mundo se impuso en el primer set por 7-5, pero el tenista brasileño consiguió responder y llevarse la segunda manga por un claro 2-6.

Alcaraz se acabó llevando el partido tras un 'super tie-break' muy igualado, en el que Fonseca llegó a ir 0-5 por delante en el marcador. El tenista murciano le dio la vuelta a este resultado y consiguió el triunfo en el Miami Invitational, cerrando una jornada perfecta tras haber vencido anteriormente el dobles junto a Jessica Pegula.

La pareja formada por el español y la estadounidense derrotó por 10-8 a Joao Fonseca y Amanda Anisimova. Este es el segundo triunfo juntos de Alcaraz y Pegula, que este domingo también vencieron a Frances Tiafoe y Anisimova en una exhibición disputada en Nueva Jersey.