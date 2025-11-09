Brasil.- Carlos Sainz: "No ha sido nuestro fin de semana, ni de Williams ni el mío"

MADRID, 9 nov. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reconoció que el Gran Premio de Sao Paulo no fue su fin de semana ni tampoco el de su equipo, después de terminar decimotercero lastrado por un toque con Lewis Hamilton (Ferrari) desde el inicio.

"No ha sido nuestro fin de semana, ni de Williams ni el mío. A la que se ha caído el trozo de alerón delantero, que he tenido con el toque con Hamilton, el coche ha perdido mucha carga delantera. Se iba muchísimo de adelante", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño añadió otros problemas para explicar la carrera fuera de los puntos en la cita brasileña. "Si a eso le sumas un pit-stop lento, al final empieza a sumar segundos a la carrera. Y, cuando hemos acabado dos o tres segundos fuera de los puntos, se nos ha ido la carrera", confesó.

Sainz dio más detalles sobre ese incidente con Hamilton. "Iba por dentro y me ha intentado pasar por fuera en la curva 1. Me ha ido cerrando, me ha estrangulado, me ha tocado el alerón delantero e imagino que se habrá quedado sin opciones", afirmó.

Por otro lado, el de Williams apuntó que necesitan entender "por qué este tipo de circuitos" les van "tan mal", aunque sonrió pensando en Las Vegas. "Será exactamente lo contrario. Iremos bien y espero tener un buen fin de semana", terminó.