Brasil. Carlos Sainz: "Seguimos sin dar con la tecla y sufriendo"

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que siguen "sin dar con la tecla y sufriendo" en el Gran Premio de Sao Paulo, sin entender la clasificación del sábado tampoco, que le dejó en decimoquinta posición de una carrera que piensa luchar.

"Por alguna razón este circuito no parece que nos vaya muy bien. He jugado mucho con la puesta a punto, intentando encontrar algo. Parece que Alex encontró algo para la 'qualy' y le ha ido un poco mejor, pero seguimos sin dar con la tecla y sufriendo", dijo en declaraciones a Dazn desde el trazado brasileño.

El madrileño apuntó a que buscará sus opciones en lo que espera sea una carrera larga este domingo. "Saliendo el 15 puede pasar de todo y voy a luchar por entrar en los puntos. Es una carrera larga mañana, hoy hemos sufrido mucho como equipo, hemos probado demasiadas cosas quizá para optimizar el día, pero hay que esperar, todavía puede pasar de todo", afirmó.

"No hay agarre con los blandos, algo pasa. Es muy raro que estemos con Bearman casi más rápido que los McLaren, Gasly en la Q3, los dos Red Bull fuera, es algo raro", terminó un Sainz que no pudo rascar nada de la Sprint previa saliendo último.