Brasil: Caso Vorcaro, lazos con poderosos pueden conmocionar a la República

El financista, que se jacta de tener relaciones con la elite del poder, participó en un emprendimiento millonario del que también fue parte el juez Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal.

Debido a ese vínculo, Toffoli debió dejar la relatoría del caso Vorcaro, a cargo de la cual quedó su colega André Mendon‡a, que este miércoles ordenó la prisión del acusado.

El senador Alexandre Vieira, con posiciones que suelen estar cercanas al gobierno, aunque a veces vota contra el Planalto, dijo este miércoles que el caso merece ser abordado en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Crimen Organizado, y calificó como "peligrosísima" a la red montada por el dueño del Banco Master.

Desde la oposición, el diputado Alfredo Gaspar, de Unión Brasil, consideró "absurdo" que Vorcaro, aun estando en prisión domiciliaria, siguiera "amenazando" a sus adversarios, por lo que hace tiempo "debería haber estado en prisión". El legislador demandó una investigación a fondo.

Más allá de las declaraciones, lo cierto es que diversas citaciones para que el banquero sea interrogado en el Congreso fueron suspendidas o el propio Tribunal Supremo autorizó que el sospechoso no se presente.

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, con la mayor bancada en Diputados, comentó informalmente que si el financista hablara, la República podría tambalearse.

El efecto de su hipotética confesión ganaría más poder destructivo en un año electoral.

La semana pasada, durante las audiencias de comisiones parlamentarias, en las que se debatía la citación a Vorcaro, corrieron rumores sobre el arsenal de documentos, audios y hasta videos que estaría en su poder.

Dueño de jets y mansiones en el país y el exterior, Vorcaro costeó conferencias y eventos frecuentados por las elites. Este miércoles la Policía Federal, además de arrestarlo, realizó allanamientos en varias de sus propiedades, incluso en Bahía.

Allí Vorcaro tiene una mansión famosa por recibir poderosos.

La semana pasada trascendió en los pasillos del Congreso que Vorcaro archivó imágenes comprometedoras de personajes influyentes acompañados por presuntas trabajadoras sexuales, en una residencia bahiana Por lo pronto, la información no pasa de un rumor y el proceso sigue bajo secreto del sumario. Pero trascendió que la Policía Federal habría accedido a esas informaciones. (ANSA).