(Actualiza con contexto, cita del presidente de México y comentario del gobierno brasileño)

Por Ana Mano

SAO PAULO, 28 dic (Reuters) - El Ministerio de Agricultura de Brasil dio la bienvenida a la prórroga por un año de las medidas contra la inflación de México, que eximen de impuestos de importación a determinados productos alimenticios, lo que supone una gran ayuda para los exportadores brasileños.

La lista de productos que se benefician de las medidas, cuya renovación entró en vigor el jueves, incluye la carne de aves de corral, carne de cerdo, carne de res, maíz, arroz y huevos, dijo el ministerio.

En 2023, México se convirtió en el quinto mayor socio comercial de Brasil, por detrás de China, Estados Unidos, Argentina y la Unión Europea, según el ministerio.

El impulso comercial se debió en gran medida a la aplicación de un paquete antiinflacionario mexicano en mayo de 2022, que facilitó la entrada de productos brasileños en el mercado mexicano.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que la extensión de las medidas, así como los controles del costo de la gasolina, han sido un beneficio para los consumidores.

Según el mandatario, es preciso cuidar "que no haya aumento de precios, que no haya inflación, porque si no, se afecta el ingreso", señaló en su conferencia de prensa diaria.

Las medidas también ayudaron a México a superar a Chile y Paraguay como el segundo principal destino de las exportaciones agrícolas brasileñas en América Latina, dijo el ministerio.

Citando datos comerciales entre enero y noviembre de 2023, el gobierno dijo que las exportaciones agrícolas brasileñas a México alcanzaron alrededor de 2.260 millones de dólares.

Brasil es actualmente el segundo mayor proveedor de carne de ave al mercado mexicano, dijo el ministerio. Recientemente, comenzó a enviar cargamentos de carne de cerdo a ese país.

Antes de las medidas antiinflacionarias, los aranceles de importación eran del 16% para la carne de cerdo brasileña y de hasta el 75% para la carne de pollo, según ABPA, un grupo de presión brasileño que representa a procesadores de alimentos como BRF SA y JBS SA.

Con las medidas, el comercio se recuperó, pero el crecimiento acelerado de las importaciones de carne brasileña provocó la reacción de los grupos de presión mexicanos, que buscaron amparo en los tribunales para suspender las importaciones de carne de cerdo de Brasil.

El Ministerio de Agricultura mexicano confirmó a Reuters que un juez suspendió la importación desde Brazil, por lo que la insitución no está a cargo de la evolución de esta prohibición.

A la par, la autoridad señaló que México no cuenta con una prohibición general para la carne de cerdo, solo para países con peste porcina africana entre los que no se encuentra Brasil.

Por su parte el ministerio de Agricultura brasileño dijo que el Gobierno mexicano le había comunicado que la decisión judicial que impedía las exportaciones de carne al país podría ser suspendida "en las próximas semanas".

Tras la aplicación de la suspensión de las importaciones, el Ministerio de Agricultura brasileño declaró que se habían enviado productos porcinos brasileños por valor de 60 millones de dólares que esperaban autorización para entrar en México. (Reporte de Ana Mano; Editado en Español por Ricardo Figueroa)