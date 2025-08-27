Brasil: Celebrity Cruises nombra a la chef brasileña Janaína Torres madrina del nuevo barco Celebrity Xcel

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Celebrity Cruises ha anunciado el nombramiento de la reconocida chef brasileña Janaína Torres como madrina del Celebrity Xcel, su nuevo barco. Torres, galardonada como la Mejor Chef Femenina del Mundo en 2024 por World's 50 Best, es la primera chef de Brasil en recibir este honor de una línea de cruceros. Este nombramiento refuerza la visión compartida entre la chef y la compañía de celebrar la cultura a través de la gastronomía. Janaína Torres, conocida por su enfoque de 'desperdicio cero' y su labor benéfica, se alinea con los valores de Celebrity Cruises, que promueve el uso de productos locales, la sostenibilidad y altos estándares de servicio.

El Celebrity Xcel, que zarpará en noviembre de 2025, ofrecerá una experiencia gastronómica inmersiva a través de The Bazaar, un nuevo concepto que busca conectar a los huéspedes con la cultura de los destinos visitados. La compañía, que sirve a más de un millón de pasajeros al año, fue una de las primeras en recibir el prestigioso premio Forbes Travel Guide Star Award por su oferta culinaria. Janaína Torres es copropietaria del aclamado restaurante A Casa do Porco en São Paulo y ha lanzado recientemente el proyecto cultural À Brasileira, dedicado a promover la cocina brasileña.

La ceremonia oficial de bautizo del barco se celebrará el 16 de noviembre, donde Torres simbolizará la "buena fortuna y protección" para la tripulación y los pasajeros. El Celebrity Xcel realizará su temporada inaugural desde Fort Lauderdale con itinerarios por el Caribe, y en el verano de 2026 navegará por el Mediterráneo con viajes de 7 a 11 noches desde Barcelona y Atenas. Los interesados en reservar un crucero pueden hacerlo a través de su agencia de viajes habitual. Baluma Cruises es el representante exclusivo de Celebrity Cruises en el mercado español.