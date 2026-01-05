Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazan "cualquier intento de control" sobre Venezuela

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron este domingo "cualquier intento de control" sobre Venezuela, después de que Estados Unidos asegurara que asumió el control del país tras la detención de Nicolás Maduro.

Los seis países manifestaron su preocupación por la estabilidad regional después de los ataques de Washington que resultaron con la captura de Maduro. Donal Trump dijo que uno de sus principales objetivos es mantener el dominio sobre el petróleo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.

"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" venezolanos, apunta un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana.