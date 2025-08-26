Brasil: China compra plantas y domina producción de níquel

El acuerdo abarca los complejos Barro Alto y Codemin en el estado de Goiás, así como los de Pará y Mato Grosso. Con la compra, Pekín controlará aproximadamente el 60% de la producción brasileña de níquel, una materia prima estratégica para baterías, coches eléctricos y acero inoxidable.

El caso, según el portal Brasil 360, ha generado reacciones encontradas en Brasil y en el extranjero. El Incra, el organismo federal para la reforma agraria, investiga si la venta viola las restricciones del país a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, lo que genera inquietudes sobre la soberanía nacional.

Otra fuente de controversia la ha generado la empresa turca Corex Holding, que afirma que su oferta de compra de US$900 millones fue rechazada sin motivo.

La empresa ha presentado denuncias ante el Cade, la autoridad antimonopolio brasileña, y la Comisión Europea, denunciando el riesgo de concentración del mercado y el excesivo poder chino en el sector.

El asunto también ha tenido repercusiones en Estados Unidos, donde el Instituto Americano del Hierro y el Acero ha instado a la administración de Donald Trump a intervenir ante Brasil. El acuerdo reforzaría la dependencia global de China para el suministro de minerales críticos. (ANSA).