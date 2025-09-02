Brasil: CIE Automotive cierra la compra de la filial brasileña del grupo Techniplas por 65 millones de euros

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

CIE Automotive ha cerrado la adquisición del 100% del capital social de Weidplas Brasil Indústria e Comércio de Plásticos, filial brasileña del grupo Techniplas, renombrada ahora como CIE Autometal Piracicaba por unos 65 millones de euros. El valor de la transacción equivale a alrededor de 5 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) del año en curso. El precio de la operación ha sido abonado en metálico y mediante caja disponible.

Así lo ha anunciado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez que ha sido autorizada la transacción por las autoridades brasileñas de defensa de la competencia. Dicha operación fue previamente anunciada en junio.

Con cerca de 600 empleados y unas ventas en 2024 de aproximadamente 50 millones de euros, CIE Autometal Piracicaba cuenta con una planta en Piracicaba, en el Estado de Sao Paolo, y está especializada en la fabricación de componentes de plástico de alta complejidad, incluyendo partes decorativas y componentes funcionales, integrando en sus procesos inyección, bi-inyección o inyección dual, pintura y ensamblado.

Según el consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, la integración de CIE Autometal Piracicaba no solo refuerza su relación histórica con fabricantes europeos y americanos, sino que también supone "un importante complemento" a su portfolio tecnológico.

"Es un proyecto que, además, nos ofrece la oportunidad de crecer significativamente en los próximos años gracias a proyectos ya captados y a inversiones en capacidad productiva ya realizadas", ha añadido.