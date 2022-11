Brasil cierra filas en torno a Dani Alves: "Está preparadísimo"

Los jugadores de Brasil cerraron filas este miércoles en torno a Dani Alves, cuestionado por la inactividad deportiva con la que llegó al Mundial de Catar y que será el capitán de la 'Seleção' en el duelo contra Camerún el viernes en Doha.

"Me molesta mucho lo que dicen de él, de su momento. A diario vemos que está totalmente enfocado y concentrado. Es el tipo con más títulos del mundo (43), no hace falta comentar nada. Tiene una mentalidad muy fuerte, no es de extrañar que esté en un nuevo Mundial. Su calidad habla por sí sola", dijo el lateral izquierdo Alex Telles en una rueda de prensa en la capital catarí.

La convocatoria del exjugador del Barcelona fue muy cuestionada por sectores de la prensa y la hinchada en Brasil, que consideran negativa su falta de ritmo en la búsqueda para ganar el sexto título mundial.

El laureado jugador, del Pumas de México, no disputa un partido oficial desde septiembre. Tras un malentendido con el cuadro mexicano, el marcador de punta derecho se entrenó con el segundo equipo del Barcelona desde octubre para estar a punto para un eventual llamado de Tite.

El entrenador le había prometido llevarlo a su segunda Copa del Mundo, tras Sudáfrica-2010, desde que estuviera en condiciones físicas debido a su histórico con el equipo nacional, su calidad técnica y su importancia en el camerino.

"Nosotros vemos en el día a día todo lo que trabaja, lo serio que es y cuánto ayuda con sus palabras. Dani está preparadísimo", afirmó Telles, del Sevilla (ESP).

- Será el capitán -

Alves, de 39 años, será el capitán de los pentacampeones en el duelo ante los 'Leones indomables' el viernes en el estadio de Lusail, que cerrará el Grupo G del Mundial de Catar, según confirmó la selección brasileña.

Una vez pise el campo, se convertirá en el hombre más viejo en jugar un Mundial con Brasil, por encima del central Thiago Silva (38).

"Si él está en una Copa del Mundo es porque tiene condiciones de entrar", aseguró por su parte el mediocampista Fabinho.

Tite prevé preservar a sus estrellas para darles descanso y protegerlas de una eventual lesión, como las que tienen entre algodones al astro Neymar, Danilo y Alex Sandro.

Alves no jugó en los dos juegos previos (victorias 2-0 ante Serbia y 1-0 contra Suiza), pero ocupó la banda derecha en el once que entrenó este miércoles en el estadio Grand Hamad, el campamento del 'scratch' en Doha, según una alineación divulgada a periodistas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En un hecho inusual, la entidad informó buena parte del equipo que jugará contra los africanos, según el cual Fabinho y Telles también serán inicialistas.

La 'Canarinha' precisa de un empate para asegurar la punta del Grupo G y de esa forma garantizar, al menos sobre el papel, un rival de menor peso en la siguiente fase.

Los cameruneses, en tanto, necesitan ganar y que Suiza no venza a Serbia el viernes a la misma hora para avanzar. Si los balcánicos triunfan, los africanos deben derrotar a los sudamericanos y superar a los serbios en el ítem de diferencia de gol.

"Ser primero es siempre el objetivo independientemente de quien sea el adversario en el próximo juego. Nuestro foco es siempre ganar, intentar hacer los nueve puntos y dar lo mejor", señaló el mediocampista del Liverpool (ENG).

"Va a ser bueno si conseguimos crear espacios, tanto para marcar un gol temprano o por la presión de ellos al necesitar un resultado. Sabemos que con la calidad que tenemos, si ellos dejan espacios, los vamos a aprovechar".

