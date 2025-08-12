Brasil: Comienza la Semana de la Innovación de Río
La quinta edición dedicada a “Una mirada a través de la ética”
- 1 minuto de lectura'
Este año, en su quinta edición, la iniciativa, que concluye el 15 de agosto, está dedicada a "Una mirada a través de la ética", con más de 3000 ponentes que debatirán las tendencias y soluciones que configuran el presente y nos preparan para el futuro.
Se espera que genere más de US$800 millones (4000 millones de reales) en negocios y atraiga aproximadamente 185.000 visitantes durante cuatro días. RIW 2025 contará con 40 escenarios simultáneos, 400 expositores y aproximadamente 2000 empresas emergentes.
El cartel de oradores abarca desde destacadas figuras nacionales, como Rebeca Andrade, Carlos Nobre, Luiza Helena Trajano, Teodoro y Ney Matogrosso, hasta nombres internacionales como Sebastian Vettel, António Damásio, Graça Machel, John Maeda y el premio Nobel de la Paz Denis Mukwege, abarcando áreas de especialización que van desde la cultura hasta la geopolítica.
"Hemos reunido a reconocidos expertos nacionales e internacionales, así como a diversas experiencias inmersivas que nos acercarán aún más a las oportunidades y tendencias que definen el futuro a nivel global. Nuestro objetivo es impulsar sectores estratégicos, impulsar el liderazgo y generar un impacto concreto y positivo para Brasil y el mundo", enfatiza Jerónimo Vargas, cofundador y director general de Rio Innovation Week.
Cada conferencia cuenta con su propia curaduría, con figuras destacadas.
"Ciencia para Todos", coordinado por el físico y astrónomo Marcelo Gleiser, contará con ponentes como James Daniel Whitfield, Adam Frank (el astrofísico responsable de la película de Marvel "Doctor Strange") y Rick Doblin, quienes presentarán avances científicos y tecnológicos con un enfoque en la innovación.
Mientras tanto, el impacto de la tecnología en la cultura, ya sea en la música, la moda u otros campos, está fuertemente representado en el evento a través de RIW Pop & Tech, un evento independiente que presenta exhibiciones, atracciones, eventos artísticos y conferencias como Brazil Immersive Fashion Week, Music Forward y Brasil Para O Mundo, cada uno con su propio programa rico y variado. (ANSA).
Otras noticias de Brasil
- 1
Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina
- 2
Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
- 3
En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
- 4
Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio