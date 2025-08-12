Brasil: Comienza la Semana de la Innovación de Río

Este año, en su quinta edición, la iniciativa, que concluye el 15 de agosto, está dedicada a "Una mirada a través de la ética", con más de 3000 ponentes que debatirán las tendencias y soluciones que configuran el presente y nos preparan para el futuro.

Se espera que genere más de US$800 millones (4000 millones de reales) en negocios y atraiga aproximadamente 185.000 visitantes durante cuatro días. RIW 2025 contará con 40 escenarios simultáneos, 400 expositores y aproximadamente 2000 empresas emergentes.

El cartel de oradores abarca desde destacadas figuras nacionales, como Rebeca Andrade, Carlos Nobre, Luiza Helena Trajano, Teodoro y Ney Matogrosso, hasta nombres internacionales como Sebastian Vettel, António Damásio, Graça Machel, John Maeda y el premio Nobel de la Paz Denis Mukwege, abarcando áreas de especialización que van desde la cultura hasta la geopolítica.

"Hemos reunido a reconocidos expertos nacionales e internacionales, así como a diversas experiencias inmersivas que nos acercarán aún más a las oportunidades y tendencias que definen el futuro a nivel global. Nuestro objetivo es impulsar sectores estratégicos, impulsar el liderazgo y generar un impacto concreto y positivo para Brasil y el mundo", enfatiza Jerónimo Vargas, cofundador y director general de Rio Innovation Week.

Cada conferencia cuenta con su propia curaduría, con figuras destacadas.

"Ciencia para Todos", coordinado por el físico y astrónomo Marcelo Gleiser, contará con ponentes como James Daniel Whitfield, Adam Frank (el astrofísico responsable de la película de Marvel "Doctor Strange") y Rick Doblin, quienes presentarán avances científicos y tecnológicos con un enfoque en la innovación.

Mientras tanto, el impacto de la tecnología en la cultura, ya sea en la música, la moda u otros campos, está fuertemente representado en el evento a través de RIW Pop & Tech, un evento independiente que presenta exhibiciones, atracciones, eventos artísticos y conferencias como Brazil Immersive Fashion Week, Music Forward y Brasil Para O Mundo, cada uno con su propio programa rico y variado. (ANSA).