Brasil: comunidades indígenas contra el aprovechamiento de los ríos en el Amazonas

La propia empresa norteamericana informó en un comunicado que los manifestantes obligaron a los empleados de Cargill a evacuar la terminal privada el viernes por la noche y añadió que se había puesto en contacto con las autoridades locales para iniciar la evacuación de forma ordenada y segura.

La ocupación de la terminal representa una escalada de tensiones tras las protestas que se prolongaron durante aproximadamente un mes, pero que hasta ahora se habían limitado a piquetes frente al puerto de Santarém y la sede de Cargill en SÆo Paulo.

Las protestas se originan en el uso del río Tapajós (un afluente del Amazonas) para el transporte de materias primas destinadas a la exportación. Los indígenas, pertenecientes a 14 grupos étnicos, exigen la revocación de un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de 2025, que permite el dragado de cursos de agua con fines comerciales.

