Brasil: comunidades indígenas contra el aprovechamiento de los ríos en el Amazonas
Ocupada la terminal de la estadounidense Cargill, en Santarem
La propia empresa norteamericana informó en un comunicado que los manifestantes obligaron a los empleados de Cargill a evacuar la terminal privada el viernes por la noche y añadió que se había puesto en contacto con las autoridades locales para iniciar la evacuación de forma ordenada y segura.
La ocupación de la terminal representa una escalada de tensiones tras las protestas que se prolongaron durante aproximadamente un mes, pero que hasta ahora se habían limitado a piquetes frente al puerto de Santarém y la sede de Cargill en SÆo Paulo.
Las protestas se originan en el uso del río Tapajós (un afluente del Amazonas) para el transporte de materias primas destinadas a la exportación. Los indígenas, pertenecientes a 14 grupos étnicos, exigen la revocación de un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de 2025, que permite el dragado de cursos de agua con fines comerciales.
