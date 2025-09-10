Brasil condena "amenazas de uso de la fuerza" en su contra tras declaraciones de la Casa Blanca

El gobierno de Brasil condenó este martes "amenazas de uso de la fuerza" en su contra, luego de que la Casa Blanca asegurara que Donald Trump "no teme usar el poder económico y militar" en medio del juicio por golpismo a su aliado Jair Bolsonaro.

"El gobierno brasileño condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza contra nuestra democracia", afirmó una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Trump "no teme usar el poder económico y militar para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo", había dicho la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil tras los aranceles impuestos en represalia por el juicio a Bolsonaro.

ffb/mel