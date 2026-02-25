Brasil: condenados los mandantes políticos del homicidio de Marielle Franco

La mayoría de la división judicial del Tribunal Superior, tres de cinco, confirmó la solicitud del fiscal de condenar a los hermanos Domingos y Chiquinho BrazÆo, respectivamente, ex concejal del Tribunal de Cuentas de Río y ex concejal de la ciudad, luego diputado federal.

Según la acusación, aceptada por los jueces, los dos políticos presuntamente ordenaron la ejecución de la concejala porque se oponía a la legalización de condominios ilegales construidos en zonas controladas por milicias, poderosas organizaciones criminales paramilitares vinculadas a ellas.

"La impunidad histórica de las milicias impulsó la escalada de violencia que culminó en el asesinato de una diputada electa", declaró el juez Cristiano Zanin durante la votación.

"Para las milicias y grupos afines, matar significa simplemente quitar una piedra del camino", agregó.

El exjefe de la policía de Río, Rivaldo Barbosa, acusado de participar en la planificación del atentado y de usar su cargo para obstruir la investigación, fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y corrupción.

Los jueces también condenaron a Ronald Paulo Alves Pereira, mayor de la Policía Militar, por asesinato, y a Robson Calixto Fonseca, policía militar y excolaborador de Domingos BrazÆo, por conspiración para delinquir.

En octubre de 2024, un jurado en Río ya había condenado a los autores, los expolicías Ronnie Lessa y lcio Queiroz, a casi 79 y 60 años de prisión, respectivamente.

Marielle Franco fue una socióloga, feminista, política y activista brasileña. Fue militante de los derechos humanos, y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, priorizando el empoderamiento de aquellas que viven en las favelas.

Al momento de ser asesinada, Franco tenía 38 años. Había nacido en una favela y era relatora de la comisión creada para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar en Rio de Janeiro. En los días previos a su muerte, venía denunciando la violencia en las favelas y el accionar de grupos parapoliciales. (ANSA).