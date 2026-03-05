Brasil conmemora la aprobación del acuerdo UE-Mercosur en el Congreso

"Con el liderazgo del presidente Lula, Brasil fue decisivo para concluir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE", afirmó el vicepresidente Geraldo Alckmin.

"Hoy más que nunca Brasil muestra su capacidad de crear asociaciones que crean empleo y renta (...) fueron 25 años de negociaciones, pero el esfuerzo valió la pena", reforzó Alckmin.

Lula había prometido firmar el tratado durante su presidencia semestral del Mercosur, finalizada en diciembre del año pasado, lo cual no ocurrió. Luego de ese fracaso, el mandatario continuó las conversaciones con líderes europeos , entre ellos la presidenta del gobierno de Italia, Giorgia Meloni.

Transcurridas algunas semanas del fracaso de la cumbre de Río de Janeiro, finalmente se llegó al acuerdo durante un encuentro en Paraguay, país a cargo del cual está la jefatura semestral del bloque y donde estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El vicepresidente Alckmin mencionó, por otra parte, la celeridad con que el Congreso aprobó el pacto, al mencionar que la semana pasada recibió el aval de Diputados y este miércoles fue aprobado por la Cámara Alta.

En votación unánime, el Senado dio su aval en la noche de este miércoles al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en febrero.

Para el gobierno, contar con el respaldo parlamentario es una forma de persuadir a los socios europeos sobre la importancia de dar celeridad a la entrada en vigor del pacto, que, según recordó Alckmin, es la "mayor área de libre comercio entre dos bloques económicos".

Lula confió a Alckmin, representante del ala centrista del gobierno, mantener conversaciones con el empresariado y al mismo, tiempo, dialogar con el comisario europeo para Democracia, Justicia y Protección al Consumidor, Michael McGrath, Además, el vicepresidente mantuvo conversaciones con parlamentarios opositores para persuadirlos sobre la necesidad de respaldar el tratado. Y ese consenso entre oficialismo y oposición se concretó el miércoles con apoyo opositor en el Senado.

Aval expresado ayer por la senadora Tereza Cristina, exministra de Agricultura durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. En el Plenario ella admitió que, si bien tratado "no es perfecto" permite que Brasil lleve a cabo una "inserción soberana en el mundo".

La senadora pertenece al bloque del agronegocios, un sector que espera aumentar su penetración en el mercado de la UE. Un bloque donde los agricultores brasileños son criticados.

Los gobiernos de varios países, como Francia e Irlanda, cuestionan a esos productores por ocupar ilegalmente tierras en la Amazonia, logrando con ello reducir costos y aumentar su competitividad. (ANSA).