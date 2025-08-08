LA NACION

Brasil convoca a encargado de negocios de EEUU por post contra Moraes

Amenazaba a magistrados con no seguir su ejemplo.

En la nota, Beattie insta a "no apoyar ni fomentar la conducta" del juez Alexandre de Moraes, a quien Washington ha identificado como "el principal artífice de la censura y la persecución contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus partidarios", y quien ya ha sido sancionado bajo la Ley Magnitsky.

"Se advierte a los aliados de Moraes, tanto en el poder judicial como en otras instituciones. Estamos monitoreando la situación de cerca", escribió Beattie.

Brasilia considera esta acción una "amenaza injustificada y absurda, inaceptable porque atenta contra la soberanía nacional al amenazar incluso a los ministros del Tribunal Supremo con sanciones".

A Escobar, recibido por el embajador Flávio Goldman, quien es el secretario interino para Europa y América del Norte, se le solicitó aclarar el contenido de esta nota. (ANSA).

