Brasil convoca a encargado de negocios de EEUU por post contra Moraes
Amenazaba a magistrados con no seguir su ejemplo.
- 1 minuto de lectura'
En la nota, Beattie insta a "no apoyar ni fomentar la conducta" del juez Alexandre de Moraes, a quien Washington ha identificado como "el principal artífice de la censura y la persecución contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus partidarios", y quien ya ha sido sancionado bajo la Ley Magnitsky.
"Se advierte a los aliados de Moraes, tanto en el poder judicial como en otras instituciones. Estamos monitoreando la situación de cerca", escribió Beattie.
Brasilia considera esta acción una "amenaza injustificada y absurda, inaceptable porque atenta contra la soberanía nacional al amenazar incluso a los ministros del Tribunal Supremo con sanciones".
A Escobar, recibido por el embajador Flávio Goldman, quien es el secretario interino para Europa y América del Norte, se le solicitó aclarar el contenido de esta nota. (ANSA).
