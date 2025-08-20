Brasil: Corte Suprema aclara los límites de las leyes extranjeras

Esta aclaración se produce en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, que impuso sanciones económicas a otro juez del STF, Alexandre de Moraes, invocando la Ley Magnitsky.

La decisión de Dino, relacionada con un juicio en el Reino Unido contra empresas brasileñas involucradas en la tragedia de Mariana, ha generado incertidumbre entre la banca brasileña, creando un posible conflicto entre las obligaciones nacionales e internacionales y generando preocupación por su impacto en el sistema financiero del país.

La Ley Magnitsky autoriza al gobierno estadounidense a congelar bienes, bloquear activos y denegar visas a personas de cualquier país involucrado en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y casos significativos de corrupción, incluyendo sobornos, desvío de recursos públicos y esquemas de lavado de dinero.

Las sanciones se aplican tanto a personas como, en algunos casos, a organizaciones vinculadas a las violaciones, incluidos los bancos.

El juez Dino instó a los ciudadanos y a las empresas a apelar directamente ante la Corte Suprema si se ven perjudicados por imposiciones internacionales y hoy anunció una próxima audiencia pública sobre el asunto. (ANSA).